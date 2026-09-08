Futbol okuluna 2 hafta önce yazılmıştı! Silahlı kavgada vurulan Abbas’ın hayali başlamadan bitti

Olay, 6 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açtığı sırada kurşunlardan biri, olayla hiçbir ilgisi bulunmayan ve arkadaşlarıyla futbol oynamak için dışarı çıkan 12 yaşındaki Abbas Memiyev'in topuğuna isabet etti.

AMELİYATLA KURŞUN ÇIKARILDI

Yaralanan Abbas'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alınırken, topuğuna isabet eden kurşun operasyonla çıkarıldı. Abbas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

FUTBOL OKULUNA HENÜZ 2 HAFTA ÖNCE YAZILMIŞTI

Azerbaycan uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğu Abbas'ın futbola büyük ilgi duyduğu ve olaydan yaklaşık 2 hafta önce futbol okuluna yazıldığı öğrenildi. Ancak sokakta hiçbir ilgisinin bulunmadığı silahlı kavganın ortasında kalan çocuğun ayağından yaralanması, futbol kariyerini sekteye uğrattı. Baba Eflatun Memiyev, oğlunun futbol hayalinin yaşanan olay nedeniyle başlamadan sona erdiğini düşündüğünü belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

"OĞLUNUZU VURMUŞLAR DİYE ARADILAR"

Olay anını anlatan baba Eflatun Memiyev, "Biz evde oturuyorduk. Çocuğum 10 dakikalığına arkadaşlarıyla futbol oynamak için dışarı çıkmıştı. Bizi aradılar, 'Oğlunuzu vurmuşlar' dediler. Hemen koşarak olayın yaşandığı yere gittik. Kurşun bizim çocuğumuza da isabet etmiş. Topuğundan vurulmuş. Acil yardım ekipleri geldi ve çocuğumu hastaneye getirdiler. Ameliyat edip kurşunu çıkarttılar. Şu anda durumu stabil, taburcu olmasını bekliyoruz" dedi.

Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Memiyev, "Durduğu yerde, hiçbir şey yokken birdenbire çocuğum vurulmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Çok şükür ayağına isabet etti. Başka bir yerine isabet etseydi daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından şikâyetçi olduklarını belirten Memiyev, "Onlardan hiç kimse bize gelmedi. Kim olduklarını bilmiyoruz, kimin vurduğu belli değil. Biz şikâyetçi olduk. Tabii ki ceza almalarını istiyoruz. Bizim için en önemlisi çocuğumun sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKUYOR"

Olayın Abbas üzerinde korku oluşturduğunu anlatan baba Memiyev, "Şahısların bizimle aynı mahallede, bir veya iki sokak yakınımızda yaşadıklarını duyduk. Tabii ki korkuyoruz, çocuğumuz için endişeleniyoruz. Ayağının sakat kalmasından korkuyoruz. Çocuğum da artık dışarı çıkarken çok korkuyor. Taburcu olduktan sonra zaman zaman hastaneye kontrollere gideceğiz" dedi.

Oğlunun olaydan kısa süre önce futbol okuluna başladığını anlatan Memiyev, "Çocuğum iki hafta önce futbol okuluna yazılmıştı. Futbol kariyeri bu olay nedeniyle başlamadan bitti. Bu durum beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.