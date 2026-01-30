Futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı! Yaralılar var...

Olay, saat 15.10 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra Kavşağı'nda önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüste maddi hasar oluşurken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI: 7 YARALI

Kaza sonrası otobüs şoförü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 5 futbolcu, otobüs şoförü ve kamyon şoförü olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun hafif olduğu öğrenildi.

TRAFİK İKİ ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun iki şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmaları sürerken polis ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.