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Gagasına olta iğnesi saplanan martıyı askerler kurtardı

Bodrum ilçesinde, gagasına olta iğnesi takılan martı, askerler tarafından kurtarıldı.

Gagasına olta iğnesi saplanan martıyı askerler kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gagasına olta iğnesi takılan martı, askerler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Limanı'nda bir martının deniz üzerinde çırpındığını fark eden Bodrum 101 No'lu Sahil Güvenlik Botuna bağlı ekipler, botla açılarak martıyı kurtardı.

Misinaya dolanan ve gagasına olta iğnesi takılı martı, askerler tarafından veterinere götürüldü.

Martının gagasına saplanan olta iğnesi, veteriner tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Martı, tedavisinin tamamlanmasının ardından askerler tarafından yeniden doğaya bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #veteriner #sahil güvenlik #olta iğnesi #muğla #martı #bodrum #asker
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