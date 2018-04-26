Galata Kulesi'nde 10 gün boyunca saat 21.00-24.00 arasında arasında yapılacak İGF Video Mapping gösterisiyle İstanbul geceleri renklenecek.

Galata Kulesi'ne, İstanbul Gençlik Festivali (İGF) kapsamında yansıtılan görsel, İstanbullulara görsel bir şölen sunuyor.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB'nin desteğiyle üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Gençlik Festivali, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek.



Bir milyon ziyaretçinin beklendiği festivalin tanıtımı için Galata Kulesi'ne özel bir film hazırlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçmişte Mayıs ayında sadece 19 Mayıs'ın kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Artık Mayıs ayı gençlik ayına dönüştü. İBB olarak Mayıs ayında gençlere yönelik etkinliklerimiz var. Gençlik Festivali'nin yanı sıra Yelken Yarışları, Dragon Bot Festivali, Etnospor Kültür Festivali, Gençlik Kampı gibi Şehir Tiyatrolarımızın 9-19 Mayıs arasında 'Genç Günler' diye gençlere yönelik oyunları var. İstanbul'da Mayıs ayı 'Gençlik Ayı' olacak."



İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi 10 gün boyunca saat 21.00 ve 24.00 saatleri arasında İGF Video Mapping gösterisiyle geceyi renklendirecek.



İzleyenlere farklı deneyim yaşatacak görsel bu özel gösterimde ses, ışık ve görsel animasyonlar yer alacak.