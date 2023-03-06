Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor. Galeria Sitesi'nin 1 bloku yıkım sırasında çöktü o anlar kameraya yansıdı.

Depremlerden önce Galeria Sitesi’nin A Blok'unda 3’üncü katta yaşayan 3 çocuk annesi Rojda Kaya (50), yıkım çalışmasını yapan ekibin yanına gelerek bir süre önce evlendirdiği oğlunun ziynet eşyalarının bulunduğu kasanın yerini görevlilere tarif etti. Operatör, tarif edilen evin içerisinde hidrolik ekskavatörün makasıyla kasayı bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana indirdi. Kasa, tutanakla Rojda Kaya’ya teslim edildi. Kasa çıkarıldıktan sonra yapılan çalışmanın ardından A Blok çöktü.

İçindeki ziynet eşyalarının bir kısmıyla borçlarını ödeyeceklerini belirten Rojda Kaya şunları söyledi:

- Yetkililerle görüştüm. Hepsi de çok ilgilendiler. Belediyeye, emniyete ve bütün ekiplere çok teşekkür ederim. 3’üncü kattaydı. Oğlumu yeni evlendirmiştim. Evin içerisindeki eşyalarını borç ile almıştı. Birkaç aydır düğünde taktığım ziynet eşyaları içerisindeydi. O takıları da ben çevremden borç almıştım. Benim bütün çabam enkazın altına girmeden, çıkarılmasıydı ve onlar da yaptılar. Çok mutluyum, rahatladım. O kaygıyla, o stresle yaşıyordum. En azından içerisindekini çıkarıp borcumu ödeyerek, insanlara borçlu kalmayacağım. Burada bulunan bütün yetkililer risk aldılar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu kandil gecesi hepsine dua edeceğim.