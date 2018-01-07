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Gasp şüphelisi yakalandı

Sakarya'da, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen kişinin çantasını gasbettiği iddia edilen maskeli şüpheli gözaltına alındı

Gasp şüphelisi yakalandı

Sakarya'da, yüzüne taktığı maskeyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sabah işe gitmek için evden çıkan bir genç kızın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, araştırma sonucu olayı, genç kızın mahkemelik olduğu eski erkek arkadaşı M.A.V'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi gasbettiği malzemelerle kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

M.A.V'nin gasp sırasında tanınmamak için yüzüne maske taktığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kız arkadaş #gasp #eski #çanta
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