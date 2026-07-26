Gayrettepe metrosunda dehşet anları! Bir genç raylara atladı

Olay, saat 10.00 sıralarında Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyon içerisinde raylara atlayarak intihara kalkışan genci fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Durumu fark eden güvenlik ekipleri ve vatandaşlar, raylardaki adamı ikna etmek için hemen harekete geçti.

İKNA EDİLEREK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik personeli ve yolcuların yoğun uğraşları sonucunda ikna edilen genç adam, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.