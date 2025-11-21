Gaz sızıntısı denmişti… gerçek 8 ay sonra ortaya çıktı: Cinayeti akrabası işlemiş!

Olay, 23 Mart tarihinde Amasya'nın Üçler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İl dışında ikamet eden akrabaları, telefonla ulaşamadıkları 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın durumunu komşularına bildirdi. Kapının çalınmasına rağmen içeriden ses gelmemesi üzerine komşular şüphelendi ve durumu emniyet birimlerine haber verdi.

Geç saatlerde itfaiye ekipleri eşliğinde daireye giren polis, mutfak zeminine serdiği yatakta hareketsiz yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan yaklaşık 6 ay önce bu eve kiralık olarak taşınan kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve ertesi gün memleketi olan Ardıçlar köyünde defnedildi. İlk etapta, komşuları da dâhil olmak üzere, mahalle sakinlerinin Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak'a anlattığı gibi, Fatma Kılıç'ın vefatının eski tip ocaktan sızan gazdan kaynaklandığı düşünülmüştü.

SEKİZ AY SONRA ULAŞILAN DNA ÖRNEĞİ SIR PERDESİNİ ARALADI

Amasya Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi ve mahalle ile köyden toplam 300 kişinin ifadesine başvurdu. Yürütülen bu kapsamlı çalışmanın kritik aşaması, soruşturma sırasında ulaşılan DNA örneği oldu. Bu delil, yaşlı kadının sanıldığı gibi gaz sızıntısı sonucu değil, cinayete kurban gittiğini kesin olarak ortaya çıkardı.

KATİL ZANLISI AKRABA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu, cinayet zanlısının Fatma Kılıç'ın akrabası olan Haşim Ö. (48) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Haşim Ö.'nün olay günü yaşlı kadını ziyaret etmek için eve geldiği ve kendisinden borç para istediği belirlendi. "Param yok" cevabını alan Haşim Ö.'nün, Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü anlaşıldı. Zanlının, olay yerinden ayrılırken ocağı açık bırakarak gaz sızıntısı görüntüsü vermeye çalıştığı da soruşturma sonucunda ortaya çıktı.

İstanbul'da yakalanan katil zanlısı Haşim Ö., Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, adliye önünde gazetecilerin cinayeti neden işlediğine dair sorularına cevap vermedi.

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, cinayetin aydınlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fatma Kılıç'ın tek başına yaşadığını ve kimsesi olmadığını belirtti. Muhtar Aylak, "Polisler yoğun çalışma sonucunda cinayeti aydınlatarak ortaya çıkardılar. Çünkü mahalle halkı da bu durumdan çok rahatsızdı. Polislere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.