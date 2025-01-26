Gazeteci Kenan Molla son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla, Yeni Gülruh Camisi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Fenerbahçe bayrağıyla uğurlanan Molla’nın cenaze töreni, sevenlerini bir araya getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazeteci Kenan Molla son yolculuğuna uğurlandı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla için Yeni Gülruh Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Türk basınına yaptığı katkılarla tanınan Molla, meslektaşları, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 

FENERBAHÇE BAYRAĞIYLA UĞURLANDI

Törende, Kenan Molla’nın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı serildi.

Cenaze törenine Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanvekili Şafak Akçalı ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. 

Gazetecilik mesleğinde Anadolu Ajansı’nda bir dönem serbest haberci olarak görev yapan Molla, özellikle yerel basına olan katkılarıyla tanınıyordu.

Kenan Molla’nın cenazesi, Yeni Gülruh Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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