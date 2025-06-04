Gazeteci-yazar Nihat Genç’ten kötü haber: Durumu ağır

Gazeteci-yazar Nihat Genç'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 4 gündür yoğun bakımda tedavi gören Genç’in, 3 Haziran öğle saatlerinde entübe edildiği açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazeteci-yazar Nihat Genç’ten kötü haber: Durumu ağır
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68 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç’in bir süredir 4. evre akciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Türkiye’nin en etkili kalemlerinden biri olan Genç, son olarak Veryansın TV’de yazılarına ve programlarına devam ediyordu.

Veryansın TV editörü Erdem Altay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Genç’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla."

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