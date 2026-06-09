Gaziantep 5. OSB'de korkunç yangın! Tekstil fabrikası alev alev yanıyor

Kentteki devasa bir tekstil üretim tesisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyüyen alevler, gökyüzünü yoğun bir duman tabakasıyla kapladı. İtfaiye ekiplerinin organize sanayi perimetresinde başlattığı geniş çaplı söndürme operasyonu karadan ve havadan devam ediyor.

5'İNCİ OSB'DEKİ TEKSTİL TESİSİNDE SABAH ALARMI

Kan donduran sanayi kazası, 9 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen son dakika asayiş bilgilerine göre, bölgede faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikasının üretim ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede parlayıcı iplik ve kumaş hammaddelerine sirayet eden alevler, tesisin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Fabrikadan yükselen siyah dumanları fark eden işçiler ve sanayi güvenliği, saniyeler içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın hemen ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı, tanker ve uzman personel acil kodla fabrikaya sevk edildi. Aynı zamanda olası bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumuna karşı fabrika önüne çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans konuşlandırıldı. Bölge Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise fabrika çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturarak, sanayi caddelerini sivil araç trafiğine kapattı.

YANGININ BOYUTU DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevlerin fabrikanın çatısını tamamen kaplaması ve çökme riski yaratması nedeniyle itfaiye erleri müdahalelerini kontrollü olarak dış perimetreden sürdürüyor. Yangının ilerleme yönünü tespit etmek ve söndürme köpüklerinin doğru koordinatlara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gökyüzünden dronlar devreye sokuldu. İnsansız hava araçlarıyla çekilen anlık görüntüler, tekstil fabrikasındaki yıkımın ve alevlerin boyutunu gözler önüne serdi. Fabrika içinde herhangi bir işçinin mahsur kalıp kalmadığının belirlenmesi amacıyla idari personelle koordineli çalışmalar ve soğutma mesaisi 7/24 esasıyla devam ediyor.