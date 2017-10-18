CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Gaziantep, 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiyi misafir etti

Tarihi, yemekleri ve sanayisi ile Güneydoğu Anadolunun lokomotif kenti olan Gaziantep, bu yıl ağırladığı turist sayısıyla rekor kırıyor. Gaziantep, 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiyi misafir etti.

Gaziantep, 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiyi misafir etti

Gaziantep'e 8 ayda 1 milyon yerli ve yabancı turist geldi, esnaf bayram etti.

Turizm pastasından bugüne kadar hak ettiği payı alamayan Gaziantep, şimdilerde turist akınına uğruyor.

Kentte daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek için "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesi başlatıldı. Proje ilk 8 ayında meyvelerini almaya başladı.

Geçmiş yıllarda 1 milyona bile ulaşamayan turist sayısı proje sayesinde 8 ayda 1 buçuk milyona ulaştı. 

Kente gelen turistler; Gaziantep kalesi, tarihi mekanlar, müzeler ile bakır, sedef kakma ve yemeni gibi çeşitli hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösteriyor.

Turist yoğunluğundan esnaf da oldukça memnun.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, turizm alanında yapılan çalışmaların turist sayısındaki artışa katkı sunduğunu belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gaziantep
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankara'nın göbeğinde kaldırım yok!
Sonraki Haber
"Martı Projesi"ne eleştiri davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.