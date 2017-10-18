Tarihi, yemekleri ve sanayisi ile Güneydoğu Anadolunun lokomotif kenti olan Gaziantep, bu yıl ağırladığı turist sayısıyla rekor kırıyor. Gaziantep, 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiyi misafir etti.

Gaziantep'e 8 ayda 1 milyon yerli ve yabancı turist geldi, esnaf bayram etti.



Turizm pastasından bugüne kadar hak ettiği payı alamayan Gaziantep, şimdilerde turist akınına uğruyor.



Kentte daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek için "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesi başlatıldı. Proje ilk 8 ayında meyvelerini almaya başladı.



Geçmiş yıllarda 1 milyona bile ulaşamayan turist sayısı proje sayesinde 8 ayda 1 buçuk milyona ulaştı.



Kente gelen turistler; Gaziantep kalesi, tarihi mekanlar, müzeler ile bakır, sedef kakma ve yemeni gibi çeşitli hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösteriyor.



Turist yoğunluğundan esnaf da oldukça memnun.



Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, turizm alanında yapılan çalışmaların turist sayısındaki artışa katkı sunduğunu belirtti.





ulusal.com.tr