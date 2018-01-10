Gaziantep Barosu, küçük yaşta evlendirilmek zorunda bırakılan çocuklar için harekete geçti. Berberler ve Kuaförler Odası ile birlikte ortak çalışma başlatıldı. Bundan sonra Gaziantep'te küçük yaşta evlilik yapan kız çocuklarının gelin başı ve makyajı yapılmayacak.

18 yaşından küçük kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçmek isteyen Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bir proje hazırladı.Proje kapsamında kadın kuaförlerinin kapısı çalındı. Baro, 18 yaşından küçük kız çocuklarının evlenmelerinin önüne geçebilmek için "gelin başı ve makyajı yapmayın" dedi.Kentteki 850 kuaför de bu uygulamayı memnuniyetle kabul etti. Dükkanlarının önüne "18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmaz" yazılı afişler asıldı.Şimdilik sadece kuaförde başlatılan bu uygulama daha sonra fotoğrafçılar ve terzilerde de uygulanması bekleniliyor.Küçük yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için Yalova, Van, Aydın ve Antalya'da da benzer uygulama başlatılmıştı.