Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde yerin 7.01 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 1

Dün gece merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından yetkili birimler bölgede inceleme başlattı.

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 2

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılan taramalar sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 3

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği konumu detaylandırarak mevcut sismik hareketliliği değerlendirdi.

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 4

Depremin yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki jeolojik yapı üzerinde yaratmaya devam ettiği etkilere değindi.

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 5

Görür, şunları söyledi: "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 6

Bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin bir diğer açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Yaşanan son sarsıntıyı 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından günümüzde de süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında ele alan Bektaş, yer altındaki enerji birikimine dikkat çekti.

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Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak" - Resim: 7

Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir" ifadesini kullandı.

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​Gaziantep deprem