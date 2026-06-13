Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak"
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde yerin 7.01 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dün gece merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından yetkili birimler bölgede inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılan taramalar sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği konumu detaylandırarak mevcut sismik hareketliliği değerlendirdi.
Depremin yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki jeolojik yapı üzerinde yaratmaya devam ettiği etkilere değindi.
Görür, şunları söyledi: "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."
Bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin bir diğer açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Yaşanan son sarsıntıyı 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından günümüzde de süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında ele alan Bektaş, yer altındaki enerji birikimine dikkat çekti.
Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir" ifadesini kullandı.