Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak"

Depremin yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki jeolojik yapı üzerinde yaratmaya devam ettiği etkilere değindi.