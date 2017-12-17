Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin 5 ayrı noktasına kurduğu çeşmelerle vatandaşlara çorba ikram etmeye başladı. Projenin amacı soğuk kış günlerinde sabah erken saatlerde yola koyulmak zorunda kalan vatandaşların içini bir nebze de olsa ısıtabilmek.

Gaziantep'te bu günlerde, hastane ve bazı okulların bahçelerindeki çeşmelerden su değil çorba akıyor.



Nedeni ise soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtmak.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi erken saatte yola koyulanlar için kolları sıvadı.



Kayaönü Mahallesi Şehitkamil Devlet Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Poliklinikler, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler, Gaziantep Üniversitesi Kampüs önü ve Gaziantep Çocuk Hastanesi Bahçesine kurulan çorba çeşmeleriyle 5 ayrı noktada sıcak çorba ikram etmeye başladı.



06.45 ile 09.00 saatleri arasında aktif olan çeşme 5 bin kişinin içini ısıtıyor.



Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun.





ulusal.com.tr