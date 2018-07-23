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Gaziantep'in son yemenicesi

Özellikleriyle sıcak havalarda insanaları rahatlatan yemeni üretimi maalesef bitme noktasına geldi. Babadan devraldığı mesleğini süren Erhan Yüksel, yemenicliği ayakta tutmaya çalışıyor. Gaziantep'in son yemeni ustası olan Yüksel, rengarenk yemeniler üretiyor...

Gaziantep'in son yemenicesi

Teknolojiye meydan okuyor el emeği sanataını da yaşatmaya çalışıyor.

Erhan Yüksel...Gaziantep'te mesleğini ayakta tutmaya çalışan tek yemenici.

İslahiye İlçesinde babadan devraldığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Yemeninin birçok faydası var. Örneğin, sıcak havalarda ayağı terletmiyor ve vücuttaki ağrıyı da yok ediyor.

Yüksel, mesleğini sanat olarak görüyor ve yok olmasını istemiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gaziantep #Yemeni
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