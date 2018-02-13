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Gaziantep merkezli “suç örgütü“ operasyonu

Dört ilde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı, diğer şüphelilere yönelik işlemler sürdürülüyor

Gaziantep merkezli “suç örgütü“ operasyonu

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı, diğer şüphelilere yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli Antalya, İstanbul ve Muğla'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik", "uyuşturucu madde ticareti", "ihaleye fesat karıştırmak", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "örgüt kapsamında görevi kötüye kullanmak" suçlarını işledikleri ifade edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 7 şarjör, 84 mermi, 11 muhtelif tabanca parçası, 2 tüfek, 11 av tüfeği fişeği, 8 gram uyuşturucu, 20 bin 700 lira, bin 800 dolar ve 40 avro para, 9 şahıs adına düzenlenmiş, 469 bin lira değerinde 21 senet, 15 boş senet, 1 anahtarlık şeklinde ses kayıt cihazı, 1 cep telefonu, 1 nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 flaş bellek ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki yasal işlemlerine devam ediliyor.

Örgüt üyesi oldukları kaydedilen 3 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: AA
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