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Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde feci trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde feci trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep
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