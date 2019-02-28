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Gaziantep'te Ayşe Ağca ve İbrahim Saçlıçoban hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te Ayşe Ağca ve İbrahim Saçlıçoban hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali D. yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Gökçedere kavşağı yakınlarında Süleyman Ağca'nın kullanıldığı 80 GK 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Ağca olay yerinde, İbrahim Saçlıçoban ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Süleyman Ağca ile araçta bulunan Hidayet ve Hakkı Ağca ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrasında alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan sürücü Mehmet Ali D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #ayşe ağca #ibrahim saçlıçoban
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