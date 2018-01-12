Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Uyan Deniz Cankı (42) ile Ahmet Y. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uyan Deniz Cankı bıçakla ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cankı, kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Y. ile arkadaşı Ercan M, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
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