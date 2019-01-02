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Gaziantep'te bugün okullar tatil mi?

Gaziantep'te yoğun kar yağışının ardından Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 2 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime ara verildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de eğitime ara verildi.

Gaziantep'te bugün okullar tatil mi?

Gaziantep'te okullar 2 Ocak 2019 Çarşamba günü tatil ilan edildi.

Öğrencilerin en çok merak ettiği, "Okullar tatil olacak mı" sorusunu ise Gaziantep Valisi Davut Gül yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır..." dedi.

İşte o açıklama;
Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi de eğitime ara verdi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili ögrencilerimiz,02,01,2019 tarihinde Üniversitemiz @hkunv yoğun kar yağışı nedeniyle bir günlügüne tatil edilmiştir..." dedi

ulusal.com.tr

Etiketler; #gaziantep
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