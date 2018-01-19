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Gaziantep'te ByLock kullanan kişi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te ByLock kullanan kişi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen H.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
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