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Gaziantep'te çocuğa işkence iddiası

Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alınan baba "kasten yaralama" suçundan tutuklandı

Gaziantep'te çocuğa işkence iddiası

Gaziantep'te 7 yaşındaki kız çocuğuna işkence ettiği öne sürülen Suriye uyruklu baba tutuklandı.

Vücudunda yara izleri bulunan ve dilendirildiği iddia edilen 7 yaşındaki M.C'nin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan baba Ahmet C'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ahmet C, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.C, görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından dün tedavi edilerek, devlet korumasına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Suriye uyruklu #işkence iddiası #gaziantep
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