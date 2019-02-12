Gaziantep'de ard arda iki doğalgaz patlaması meydana geldi. 4'ü hafif 5 kişi yaralandı. Çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.

Önce rögarda ardından bir binada patlama meydana geldi.



Gaziantep'de Şahinbey Mahallesi'nde yaşanan patlama paniğe neden oldu.



Rögar kapağının halk otobüsünün geçişi sırasında yaşandı. Patlamanın etkisiyle savrulan ve ön tarafı havaya kalkan otobüsteki iki yolcu yaralandı.



İkinci patlama ise aynı bölgedeki bir apartmandaydı. 2 vatandaşın yaralandığı patlamada 3 katlı binanın girişinde ve bir üst katında ağır hasar oluştu.



Patlamanın şiddeti ile bazı evler ve iş yerlerinin de camları kırıldı. O anlar iş yerleri kameralarınca kaydedildi.



Gaziantep Valiliği patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı.



GAZDAŞ ekipleri, patlamanın nedenini bulmak için bölgede araştırma yaparken, polis ve itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



ulusal.com.tr