banner1002
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te doğalgaz patlaması

Gaziantep'de ard arda iki doğalgaz patlaması meydana geldi. 4'ü hafif 5 kişi yaralandı. Çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.

Gaziantep'te doğalgaz patlaması

Önce rögarda ardından bir binada patlama meydana geldi. 

Gaziantep'de Şahinbey Mahallesi'nde yaşanan patlama paniğe neden oldu. 

Rögar kapağının halk otobüsünün geçişi sırasında yaşandı. Patlamanın etkisiyle savrulan ve ön tarafı havaya kalkan otobüsteki iki yolcu yaralandı.

İkinci patlama ise aynı bölgedeki bir apartmandaydı. 2 vatandaşın yaralandığı patlamada 3 katlı binanın girişinde ve bir üst katında ağır hasar oluştu. 

Patlamanın şiddeti ile bazı evler ve iş yerlerinin de camları kırıldı. O anlar iş yerleri kameralarınca kaydedildi. 

Gaziantep Valiliği patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı.

GAZDAŞ ekipleri, patlamanın nedenini bulmak için bölgede araştırma yaparken, polis ve itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğalgaz #patlama #gaziantep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.