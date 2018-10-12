Gaziantep'te geçtiğimiz hafta Pazar yerini gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile domates satan esnaf arasında çıkan fiyat tartışmasının yankıları sürüyor. Pazarcılar "fırsatçılık yapmakla" suçlanmıştı. Ulusal Kanal muhabiri işin iç yüzünü araştırdı, madalyonun diğer yüzünü görüntüledi.

O'nun adı Derviş İlhan. Gaziantep'te pazarcılık yapıyor. Kamuoyu onu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile yaşadığı domates tartışmasıyla tanıdı. Kendisini fırsatçılıkla suçlayan haberlere konu oldu. Oysa onun anlattıkları çok farklı.



İlhan, o hafta domatesi 3 lira 30 kuruştan aldığını, Başkan Tahmazoğlu'nun "70 kuruşa almışsın" diye tepki gösterdiği faturanın 15 Eylül tarihli olduğunu söyledi.



Hal esnafı ve Şahinbey Belediye Meclis üyesi Mehmet Sucu'ya 70 kuruşluk domates var mı diye sorduk.



Halil Aslan ise, üretici domatesi bedava bile verse hale maliyetlerin yüksek olduğunu söylüyor...



Hal esnafına güncel domates fiyatlarını da sorduk.



Üretici de, hal esnafı da, pazarcı da, domates üretiminde girdi maliyetlerindeki artıştan şikayetçi. Devletin üretim maliyetlerini aşağı çekecek önlemleri almasını istiyor.





HABER: EKREM DEMİR

ulusal.com.tr