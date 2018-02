"Şu an 55 bin engellimizi devletimiz, hükümetimiz istihdam etmiş vaziyette. Özel sektörle birlikte engelli istihdam rakamlarımız 150 bini aştı. Bu sene de 5 bin engellimizi Allah nasip ederse görevlerine başlatacağız, kadrolarına alacağız"

Çalık, Gaziantep'te down sendromlu çocukların çalışacağı "down kafe"nin açılışında yaptığı konuşmada, bu sabah Gaziantep'te "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" projesi kapsamında bir toplantı düzenlediklerini belirtti.

Çalık, toplantıda Gaziantep ve Türkiye için sosyal politikalarda daha neler yapılması gerektiğini konuştuklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2002'de sosyal devlet anlayışı yoktu. Bir ilimizde engelli bir kardeşimiz şöyle bir şey söyledi. 'Benim 2002'de hiçbir sorunum yoktu' dedi. Tabi siz de buna şaşıracaksınız. 2002'de sorun olmaz olur mu? Her şey sorundu. Engellinin de sorunu çoktu ama engelli kardeşimizin cevabı şuydu, '2002'de ben evden dışarı çıkamıyordum. Dışarıya çıkamadığım için ne kadar engellendiğimin farkında değildim. Ulaşımdaki engelleri göremiyordum. İstihdam edilmenin ne olduğunu bilmiyordum. Eğitim alabileceğimi, okula gidebileceğimi bilmiyordum. Sadece ve sadece evlere hapsedilmiştik. Siz bize eğitimi, ulaşabilmeyi ve ulaştırmayı, erişimi bize öğrettiniz. En önemlisi de bizi istihdam ettiniz.' Şu an 55 bin engellimizi devletimiz, hükümetimiz istihdam etmiş vaziyette. Özel sektörle birlikte engelli istihdam rakamlarımız 150 bini aştı. Bu sene de 5 bin engellimizi Allah nasip ederse görevlerine başlatacağız, kadrolarına alacağız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylediğini hatırlatan Çalık, "Cumhurbaşkanımızın, o günden bugüne verdiği talimatlarla sosyal devleti inşa etmek için mücadele ettik. Evet hem Türkiye adına mücadeleler verdik, hem de yerelde mücadelelerimize devam ettik." dedi.

Çalık, engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak ve bütün engeller adına mücadele etmenin temel hedefleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onları yaşatmak, onları eğitmek, onları ulaştırmak ve onları istihdam etmek en önemli hedeflerimiz içerisindeydi. Şimdi bugün Gaziantep'te Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projemizi konuştuk, gönül adımlarımızı attık ve engellilerimizi de konuştuk. Yine şimdi kıymetli güzel evlatlarım, benim meleklerimin çalışacağı, 8 down sendromlu engellimizin istihdam edileceği bu kafenin adı 'Mutlu Kafe.' Mutlu Kafe, Gaziantep'e yakışan bir isim olmuş. Sebebine gelince, verilere baktığımızda 'Gaziantep, mutlu bir şehir mi?' diye sorduğumuzda, yüzde 80 oranında Gaziantep mutlu bir şehir. Ben Gazi şehrimize bu mutluluğu bize yaşattığı için teşekkürlerimi sunuyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de AK Parti olarak toplumun tüm kesimlerini kalkınmanın parçası yapmak istediklerini ve bu çerçevede sosyal alanda çok önemli hizmetler yürüttüklerini belirtti, belediye olarak sürdürdükleri bazı çalışmaları aktardı.

Down sendromlu çocuklardan kurulu mehter takımı, "Mehter Marşı"nı söyledi. Takıma yine down sendromlu çocuklardan kurulu halk oyunları ekibi de eşlik etti.

Açılışa AKP Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de katıldı.