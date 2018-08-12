Gaziantep’te, dayı ile yeğen arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan (39), hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişi ise, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden yaşamını yitirdi. Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan’ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.