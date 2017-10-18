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Gaziantep'te iş adamı sevgilisini öldürüp saatlerce cesediyle dolaştı

GAZİANTEP'te iş adamı 38 yaşındaki Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 31 yaşındaki Arzu Gültekin'i lüks otomobilde tabancayla başına 2 el ateş edip, öldürdü. Yanındaki cesetle birlikte otomobille yaklaşık 5 saat kentte dolaşan Pancar, görgü tanıklarının ihbarının ardından polislerin 2 saatlik çalışmasıyla yakalandı

Gaziantep'te iş adamı sevgilisini öldürüp saatlerce cesediyle dolaştı

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar, öğle saatlerinde buluştuğu ve uzun süredir birlikte olduğu Arzu Gültekin ile Alleben Göleti'ndeki bir kafeteryada yemek yedi. Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin'i 27 RS 101 plakalı lüks otomobiline zorla bindirdi. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Arzu Gültekin'in başına ateş etti. Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, otomobilin ön kapı camı da kırıldı. Pancar, olaydan sonra yanındaki cesetle birlikte otomobille kentte dolaşırken kanlı ve camı kırık aracı görenler, polise haber verdi.

OTOMOBİLDE CESETLE DOLAŞTI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın görüldüğü son bölgelerde geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Bunun üzerine bölgede dar alan uygulaması yapan ekipler, Cuma Pancar ile yanında Arzu Gültekin'in cesedinin bulunduğu lüks otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Gültekin'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyette ilk ifadesi alınan Cuma Pancar'ın, yemek yedikten sonra kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin'e otomobilde tabancayla ateş ettiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu devam eden Cuma Pancar'ın, 'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Etiketler; #gaziantep #iş adamı
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