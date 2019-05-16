banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan Ahmet Faruk Şenel idaresindeki 27 S 3075 plakalı minibüs, 5. Organize Sanayi Bölgesi 514'üncü Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki işçilerin iplik fabrikasında çalıştığı ve gece vardiyasından çıktığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.