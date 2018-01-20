Jandarma ekipleri, bir tırda 9 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada, 9 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nizip ilçesinde uygulama noktasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendikleri bir tırı durdurdu.



Ekipler yaptıkları aramada, tır dorsesinin zemininde "zula" tabir edilen bölmede 9 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü gözaltına alındı.