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Gaziantep'te kanalizasyonda el bombası bulundu

Gaziantep'te kanal temizliği yapan belediye işçileri, kanalizasyonda el bombası buldu.

Gaziantep'te kanalizasyonda el bombası bulundu

Merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 96317. Sokakta atık su kanalı temizliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, vidanjörün çekim yapmaması üzerine kanalı kontrol etti.

Kanalizasyonda el bombası bulan belediye işçileri, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince, çevrede güvenlik tedbirleri alındı. 

Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, uzun zamandır kanalda olduğu düşünülen bombayı incelemek üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #el bombası
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