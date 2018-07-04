Gaziantep'te, biber, kabak, patlıcan gibi kışlık sebzelerin kurutulmasına başlandı. İplere dizilen sebzeler 3 gün ile 1 hafta arasında kuruyor.

Hava sıcaklığı 40'ın üzerinde...Tek tek sebzeleri ipe dizip tezgahta kurumaya bırakıyorlar.



Bu hummalı çalışmanın adresi Gaziantep. Sebze halinden alınan biber, patlıcan ve kabak, önce tohumlarından arındırılıyor. Daha sonra iplere dizliyor.



Kentin yerleşim yeri olmayan tepelerine kurulan tahta tezgahlarda güneş altına bırakılıyor.



Kuruma süresi, 3 gün ile bir hafta arasında değişiyor.



Sebzeler, toplanarak depolara kaldırılıyor, ardından talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor.



Kurutmalıkların, Türk Patent ve Marka Kurumundan da coğrafi işaret tescili var.