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Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gök gürültülü sağanağa yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında görev yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay ulaşımında aksaklık yaşanmaması adına kontrollerini gerçekleştirdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yağışların kent genelinde gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep
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