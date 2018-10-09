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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Nizip ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri arasında Mustafa Kökmen Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Uygur (35) burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Salih Yıldız (51), Hatip Fırat (31) ve Abdullah Yıldız (21) ise ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki diğer hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı buldu.

Yetkililer, kavgaya karıştığı iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin tespit edilmesine çalışıldığını belirtti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #silahlı kavga
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