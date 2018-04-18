Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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