Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Nacaroğlu idaresindeki 27 UP 261 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 20. kilometresinde 31 L 6505 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nacaroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförü, gözaltına alındı.
Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.