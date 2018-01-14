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Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Nacaroğlu idaresindeki 27 UP 261 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 20. kilometresinde 31 L 6505 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nacaroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #gaziantep #1 ölü 2 yaralı
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