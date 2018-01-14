Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Mustafa Nacaroğlu idaresindeki 27 UP 261 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 20. kilometresinde 31 L 6505 plakalı tırla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nacaroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tır şoförü, gözaltına alındı.