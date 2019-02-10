Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden oluşan 200 polisin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Hacıbaba, Mithatpaşa, Nurtepe ve Aydıntepe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.



Sokak suçlarının azalması, huzur ve güven ortamının sağlanması için geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde detaylı arama yaptı.



Aramalarda 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 660 lira ile 2 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.