Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şükür Topal idaresindeki 52 FL 833 plakalı otomobil ile Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobil Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı.



Kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.