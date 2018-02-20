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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

 Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükür Topal idaresindeki 52 FL 833 plakalı otomobil ile Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobil Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #gaziantep #3 yaralı
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