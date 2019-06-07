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Gaziantep'te trafik kazası: 9 yaralı 

Gaziantep Nurdağı'ndaki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te trafik kazası: 9 yaralı 

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Noğaylar Mahallesi mevkisinde Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araçla aynı yöne giden Orhan Köse (45) idaresindeki 35 V 5839 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine (8), Yusuf (6), Dilber Ay (34) ile Elif (21), Ziya (32), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #Nurdağı #trafik kazası
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