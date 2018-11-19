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Gaziantep'te trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

İslahiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Gaziantep'te trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Engin Arslan yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı karayolu Hastane Kavşağı'nda Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 27 K 5105 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1'i Suriyeli 14 kişi, 112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yiğit (35), buradaki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #16 yaralı #trafik kazası #kaza #gaziantep #Gaziantepte trafik kazası
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