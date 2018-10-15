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Gaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Leyla Aydın (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil, Nizip-Birecik karayolu Dutlu Mahallesi yakınlarında Mehmet Karadeniz’in (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fıstık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ve yanında bulunan Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan aynı araçtaki Meliha (61) ve Emine Karadeniz (28) ile Adem (7), Emine Ezgi (2) ve Hamza Sinacı (9) 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Diğer aracın sürücüsü Leyla Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #adem #meliha #emine karadeniz #emine ezgi #hamza sinacı #trafik kazası #gaziantep
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