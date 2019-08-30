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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 30 gram sentetik uyuşturucu, 6,5 gram esrar, hassas terazi, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 135 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve Y.G, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı #gaziantep
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