Yılbaşı gecesi polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te yılbaşı gecesi polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Merkez Şahinbey ilçesinde yılbaşı gecesi uygulama yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve yaşanan kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Ekrem Görkem Karakan (16), 14 gündür tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.



Karakan'ın ailesi, gencin organlarını bağışlama kararı aldı.



Olay

Şahinbey ilçesinde yılbaşı uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 HS 0981 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına rağmen kaçan Ekrem Görkem Karakan ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Ekiplerin zaman zaman havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sırasında, Karakan'ın kullandığı araç Kavaklık Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarpmıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenen genç, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma sürüyor.

