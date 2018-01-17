banner961
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

Gaziantep ve çevresindeki bazı iller için fırtına uyarısı

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Gaziantep ve çevresindeki bazı iller için fırtına uyarısı

Gaziantep ve çevresindeki bazı illerde fırtına beklendiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep illerinden oluşan bölge illerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eseceği belirtildi.

Açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde fırtına ve kuvvetli fırtına, yükseklerinde "tam fırtına" şeklinde esecek rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Fırtınanın cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yarın Gaziantep çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyarı #tedbir #sağanak #meteoroloji #gök gürültüsü #gaziantep #fırtına
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kırıkkale'deki silahlı saldırı
Sonraki Haber
Eski yüksek yargı üyesine tahliye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.