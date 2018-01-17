Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Gaziantep ve çevresindeki bazı illerde fırtına beklendiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep illerinden oluşan bölge illerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eseceği belirtildi.



Açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde fırtına ve kuvvetli fırtına, yükseklerinde "tam fırtına" şeklinde esecek rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.



Fırtınanın cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yarın Gaziantep çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.