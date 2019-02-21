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Gaziantepli ayakkabıcılar dertli

Ekonomik kriz ayakkabı imalat sektörünü de vurdu. Ayakkabı üretim merkezlerinden Gaziantep'te 5 bin emekçiden yarısı işsiz kaldı. Sektörde yaşanan daralmayı araştıran Ulusal Kanal, Gaziantep Ayakkabıcılar sitesine gitti sektör emekçileri ile konuştu

Gaziantepli ayakkabıcılar dertli

İşyerinde çalışan sayısı yarıdan fazla düştü. İşyeri sahipleri de işçiler de sıkıntı günler yaşıyor.

Görüntüler Gaziantep Ayakkabıcılar Sitesinden... Türkiye'nin her yerine ayakkabı gönderiyor hatta yurt dışına ihraç ediyorlardı. Ancak ekonomik kriz onları derinden etkiledi.

Ayakkabı imalatında krizi büyüyor, sayacılar son 6 ay içerisinde işlerin yarı yarıya düştüğünü söylüyor.

Ayakkabıcılar sitesinde yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Şimdi 2 bin 500'ü neredeyse işsiz.

Karın tokluğuna iş yapar oldular. Kimi de işçi sayısını azaltarak ayakta durmaya çalışıyor.

Ekonomik krizin vurduğu esnaf, dört gözle hükümmeten kalıcı ve gerçekci çözüm bekliyor.

HABER-KAMERA: EDKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #kriz #ayakkabı #gaziantep
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