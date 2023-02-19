2 müteahhit tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.

2 müteahhit tutuklandı
2 müteahhit tutuklandı / Gaziantep / 2023
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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