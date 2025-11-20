Gaziantep’te 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’nde meydana gelen gıda zehirlenmesi nedeniyle 56 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere sevk edildi. Kaynağın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil durum yaşandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan toplam 56 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine merkeze sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenmeye yol açtığı değerlendirilen yemeklerden numune alarak laboratuvara gönderdi. İncelemenin sürdüğü, zehirlenmenin kaynağının kısa sürede belirlenmesinin beklendiği öğrenildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

