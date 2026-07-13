Gaziantep'te aile faciası! Cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini öldürüp intihar etti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan E.A., gece geç saatlerde tartıştığı eşi Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı evde kendini asarak yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te aile faciası! Cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini öldürüp intihar etti
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Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinde bulunduğu süreçte izinli olarak evine gelen E.A., gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İlerleyen saatlerde karı koca arasındaki tartışma fiziksel şiddete dönüştü. E.A., kavga sırasında eşi Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldürdü. İşlediği cinayetin hemen ardından aynı evde bulunan bir ipi kullanan şahıs, kendisini asarak intihar etti.

ŞÜPHELENEN YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

Olayın yaşandığı gece ve sonrasında çifte ulaşmaya çalışan yakınları, uzun süre kendilerinden hiçbir haber alamayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yapılan bildirim üzerine söz konusu adrese hızla emniyet ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kapının açılmasının ardından içeri giren sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk tıbbi kontrollerde E.A. ve Esengül Doğu'nun hayatını kaybettiğini kesin olarak belirledi. Sağlık ekiplerinin tespitinin ardından evi güvenlik çemberine alan emniyet güçlerinin, yaşanan cinayet ve intihar vakasına ilişkin başlattığı adli soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep cinayet intihar
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