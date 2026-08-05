Gaziantep'te apartman yangını! 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin bütünüyle sardığı evde bulunan 91 yaşındaki Fadile Öztetaci yanarak yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te apartman yangını! 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Kılınçoğlu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir apartman dairesinde yangın paniği yaşandı. Çıkış nedeni ilk etapta tespit edilemeyen alevler, kısa süre içerisinde büyüyerek evin tamamına yayıldı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, söz konusu adrese ivedilikle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye erlerinin yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alevlerin etkisiz hale getirilmesinin hemen ardından daire içerisinde yapılan detaylı kontrollerde acı bilanço gün yüzüne çıktı. Ekiplerin evde gerçekleştirdiği taramada, 91 yaşındaki Fadile Öztetaci'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen gerekli yasal incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Emniyet güçleri, ölümle sonuçlanan yangının kesin çıkış nedenini ve olayın arka planını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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