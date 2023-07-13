Gaziantep'te bekçilere bıçaklı saldırı! Bekçilerden 1'inin durumu ağır...

Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına gittiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.

2 bekçi, tabancayla ateş eden saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bekçiler 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan saldırgan ise kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırganın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.